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Намечены сроки запуска «Луны-25»

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© lg.cosmos.ru

© lg.cosmos.ru

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» будет запущена на Луну в октябре 2021 года.

Об этом сообщил в своем поздравлении с наступающим Новым годом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что запуск состоится на средней ракете «Союз-2» с космодрома «Восточный».

«Впервые за [последние] 45 лет истории нашей космонавтики мы возвращаемся к Луне», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также рассказал, что в 2021 году с космодрома Байконур на тяжелой ракете «Протон-М» будет запущен к Международной космической станции (МКС) новый модуль «Наука».

Ранее Рогозин анонсировал разработку облегченной версии нового космического корабля «Орёл» с условным названием «Орленок», предназначенной для полетов на Луну. По его словам, в новом корабле от «Орла» будет заимствовано не менее 90% компонентов, однако он будет не четырехместный, а двухместный. «Орленка» планируется запустить ближе к 2028 году.

Как известно, первый пилотируемый полет на Луну «Роскосмос» запланировал на 2030 год.

Напомним, с 2009 года ведется разработка нового российского космического корабля «Орёл», который ранее назывался «Федерация». Первый испытательный запуск должен быть осуществлен в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Сообщалось также, что летно-конструкторские испытания российской сверхтяжелой ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должны начаться в 2028 году. Она создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5» и будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту.

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