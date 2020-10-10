В «Роскосмосе» рассказали, куда будет летать «Орёл»

Не только к Луне, но и на геостационарную орбиту будет летать новый пилотируемый космический корабль «Орёл», сообщили в «Роскосмосе».

Таков был ответ госкорпорации в Twitter на вопрос подписчика, спросившего, на какую именно дальнюю орбиту будет летать «Орёл».

«Например, геостационарная или лунная», — говорится в сообщении.

Как известно, геостационарная орбита — это круговая околоземная орбита высотой около 36 тысяч километров, где работают спутники связи, телекоммуникации и ретрансляции.

В «Роскосмосе» также сообщили, что до конца года в РКК «Энергия» планируют собрать статический макет дальнеорбитального пилотируемого корабля «Орёл» и приступить к наземной части его испытаний.

В Twitter размещены фотографии его отдельных элементов, в том числе корпуса двигательного отсека и корпус СА.

Пользователи не удержались от иронических замечаний и сравнили элементы макета с пепелацем из фильма «Кин-дза-дза».

Некоторые также вспомнили, что «Орёл» разрабатывается уже 11 лет, но за это время удалось сделать только макет.

Напомним, разработка нового российского космического корабля «Орёл», который ранее назывался «Федерация», ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск должен быть осуществлен в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Ранее разработчики нового российского космического корабля, на котором через несколько лет будет совершен полет на Луну, рассказали о нормах провоза космонавтов. Представители ракетно-космической корпорации «Энергия», которые занимаются созданием корабля, рассказали, что полезная нагрузка корабля должна быть не более 420 килограмм.