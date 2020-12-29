Рогозин рассказал об «Орленке», предназначенном для полетов к Луне

В настоящее время ведется разработка облегченной версии нового космического корабля «Орёл» с условным названием «Орленок», предназначенной для полетов на Луну, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в новом корабле от «Орла» будет заимствовано не менее 90% компонентов, однако он будет не четырехместный, а двухместный.

Рогозин также отметил, что вес «Орленка» составит 16 тонн, что вполне достаточно для того, чтобы использовать этот космический корабль для организации полетов к Луне ракеты семейства «Ангара» до того момента, когда появится ракета сверхтяжелого класса.

«Мы нашли вариант, уже практически просчитанный и поддержанный Советом Российской академии наук по космосу», — приводит kp.ru слова главы «Роскосмоса», сказанные в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он уточнил, что этот вариант позволит осуществить все намеченные цели «до создания ракеты сверхтяжелого класса за счет многопусковой схемы, с помощью ракеты „Ангара“ и космодрома Восточный».

«Орленка» планируется запустить ближе к 2028 году.



Как сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, в РКК «Энергия» прорабатывается вариант создания облегченной версии космического корабля «Орёл», которая будет легче него на 5 тонн.

Макет «Орла» © Twitter.com

Ранее для отправки на Луну российской пилотируемой экспедиции планировалось использовать ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей».

Как известно, первый пилотируемый полет на Луну «Роскосмос» запланировал на 2030 год.

Напомним, с 2009 года ведется разработка нового российского космического корабля «Орёл», который ранее назывался «Федерация». Первый испытательный запуск должен быть осуществлен в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.



Сообщалось также, что летно-конструкторские испытания российской сверхтяжелой ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должны начаться в 2028 году. Она создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5» и будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту.

