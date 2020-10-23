найти ×
   
  • USD -0.61
    76.47
  • EUR -0.94
    90.41
СохранитьСохранено0
×

103249

«Роскосмос» назвал условия для пилотируемых полетов на Луну

Small f1a6d446e0
© Роскосмос

© Роскосмос

Чтобы отправить на Луну российскую пилотируемую экспедицию, потребуются два пуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».

Как известно, первый пилотируемый полет на Луну «Роскосмос» запланировал на 2030 год.

В ведомстве обратили внимание, что эти полеты будут осуществляться по двухпусковой схеме, которая предусматривает раздельную доставку на орбиту искусственного спутника Луны пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса.

На Луну можно будет доставлять экипажи из четырех человек.

Из материалов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок, следует, что на разработку технического проекта ракеты «Енисей» планируется потратить 1,5 млрд рублей в 2020—2021 годах.

Ранее сообщалось, что летно-конструкторские испытания российской сверхтяжелой ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должны начаться в 2028 году. Она создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5» и будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту.

Напомним, с 2009 года ведется разработка нового российского космического корабля «Орёл», который ранее назывался «Федерация». Первый испытательный запуск должен быть осуществлен в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

При этом сверхтяжелая ракета «Енисей» и ее более грузоподъемная версия «Дон» будут использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27−32 тонны.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, на создание ракеты сверхтяжелого класса уйдет 1−1,7 триллиона рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Я пешком постою»: кот отказался лезть в ванну к хозяйке
20028507читать позжечитаю позже
Животные
Настоящие Том и Джерри: смелая крыса прогнала кота со своей территории
209546читать позжечитаю позже

главное


Спорт
А нужен ли России такой футбол

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

21241751читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

141844172читать позжечитаю позже