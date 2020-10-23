«Роскосмос» назвал условия для пилотируемых полетов на Луну

Чтобы отправить на Луну российскую пилотируемую экспедицию, потребуются два пуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».

Как известно, первый пилотируемый полет на Луну «Роскосмос» запланировал на 2030 год.

В ведомстве обратили внимание, что эти полеты будут осуществляться по двухпусковой схеме, которая предусматривает раздельную доставку на орбиту искусственного спутника Луны пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса.

На Луну можно будет доставлять экипажи из четырех человек.



Из материалов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок, следует, что на разработку технического проекта ракеты «Енисей» планируется потратить 1,5 млрд рублей в 2020—2021 годах.

Ранее сообщалось, что летно-конструкторские испытания российской сверхтяжелой ракеты с грузоподъемностью 88 тонн должны начаться в 2028 году. Она создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5» и будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту.

Напомним, с 2009 года ведется разработка нового российского космического корабля «Орёл», который ранее назывался «Федерация». Первый испытательный запуск должен быть осуществлен в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

При этом сверхтяжелая ракета «Енисей» и ее более грузоподъемная версия «Дон» будут использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27−32 тонны.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, на создание ракеты сверхтяжелого класса уйдет 1−1,7 триллиона рублей.