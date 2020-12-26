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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 млн человек

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© pixabay.com

© pixabay.com

Во всем мире выявлено уже более 80 млн случаев COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056.

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, достигло 1 753 313, выздоровели 45 145 454 человека.

Больше всего зараженных зарегистрировано в США — 18 771 885. Скончались в этой стране от последствий COVID-19 330 345 инфицированных.

Второе место по числу заражений занимает Индия (10 169 118), а третье — Бразилия (7 448 560).

© pixabay.com

© pixabay.com

На четвертой строчке находится Россия, где за последние сутки выявлено 29 258 новых случаев COVID-19 и 567 летальных исходов. За весь период пандемии число заразившихся превысило три миллиона и составило на утро 26 декабря 3 021 964 человека. Скончались 54 226 человек.

Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм COVID-19 обнаружен уже в восьми европейских странах.

Напомним, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании и ЮАР нашли новую мутацию коронавируса, которая, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона на 70% более заразна.

Многие страны мира сразу закрыли все виды сообщения с Великобританией. Самолеты из России перестали летать в Лондон 22 декабря.

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