Российский ученый предложил закрыть авиасообщение с Британией

Из-за более заразной разновидности COVID-19, выявленной в Великобритании, России стоит прекратить авиасообщение с этой страной, считает профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он предположил, что этот штамм коронавируса может представлять потенциальную опасность для россиян.

По его словам, несмотря на запреты покидать Великобританию, этот штамм может попасть на территорию РФ.

«Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время», — заявил Аграновский в беседе с URA.RU.

При этом вирусолога успокаивает тот факт, что, скорее всего, вирус не поменяет эпитопы в белке шипа, которые являются мишенью для антител. Это может означать, что существующие вакцины будут эффективны против него.

Свою версию также высказал один из старейших вирусологов России, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, главное, что у коронавируса мутировала только кантагиозность, но не поменялась антигенная структура. Эксперт предположил, что это могло произойти из-за несоблюдения англичанами карантинных мер.

«Я думаю, что там вирус попал в какой-то пул людей с очень низким уровнем иммунитета и он мог так изменить свои свойства, — сказал ученый в интервью изданию. — Или он попал в условия, когда люди пренебрегали индивидуальной изоляцией, не соблюдали расстояний, находились в состоянии скученности».

Накануне британский премьер Борис Джонсон сообщил, что с воскресенья для жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии вводятся максимально жесткие ограничения на передвижение.



Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая опасная мутация коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена в Великобритании, Дании, ЮАР и Австралии.

После появившейся информации о новом штамме Нидерланды и Италия заявили о приостановке пассажирского сообщения с Британией. Франция, Германия, Австрия и Израиль планируют сделать это в ближайшее время. Израиль, кроме того, рассматривает возможность прекращения сообщения с Данией и ЮАР.



В российский оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявили, что вопрос авиасообщения с Великобританией находится на контроле. О решениях будет сообщено дополнительно.

Как известно, авиасообщение между Россией и Великобританией было возобновлено с 1 августа.

