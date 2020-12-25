Новый штамм коронавируса выявлен в восьми странах Европы

Уже в восьми европейских странах выявлен новый штамм COVID-19, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Восемь стран Европейского региона ВОЗ выявили новый вариант COVID-19 VOC-202012/01», — написал он в Twitter.

По его словам, в отличие от предыдущих штаммов, этот, судя по всему, распространяется среди более молодых возрастных групп.

В связи с создавшейся ситуацией Клюге призвал усилить защитные меры, в том числе дистанцирование и использование масок.

Он также рекомендовал оставаться в привычном кругу общения во время действия ограничительных мер.

Напомним, 14 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что в Великобритании и ЮАР нашли новые мутации коронавируса, которые, по предварительным данным, могут быть более заразными.

Обнаруженный штамм мог стать причиной быстрого распространения COVID-19 на юго-востоке Англии. По словам, премьер-министра Бориса Джонсона, он на 70% более заразен. Однако нет свидетельств того, что он чаще приводит к летальному исходу.

Британские ученые тут же заявили, что знали о новой мутации еще в сентябре. Но активно проявлять себя она начала позже.

Многие страны мира сразу закрыли все виды сообщения с Великобританией. Самолеты из России перестали летать в Лондон 22 декабря.

В Швейцарии «британский» штамм коронавируса был выявлен 23 декабря. Инфекцию нашли у двух жителей Великобритании. Они проходили тесты во время пребывания в Швейцарии.

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии направило sms всем британским подданным и гражданам ЮАР, находящимся на территории страны, о необходимости пройти десятидневный карантин, если они приехали позже 14 декабря.



25 декабря новый штамм коронавируса был выявлен в Ирландии. До этого его обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, на Украине и в Нигерии.

