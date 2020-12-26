«Выстрелил и забыл»: британские СМИ оценили инновацию от «Калашникова»

Представленная на днях концерном «Калашников» зенитная ракета 9М333 привлекла внимание британских СМИ.

Автор статьи, опубликованной в Daily Mail, счел неслучайным тот факт, что боеприпас, работающий по принципу «выстрелил и забыл» презентовали в канун католического Рождества.

При этом он обратил внимание, что праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество отмечают 7 января.

Журналист отметил, что ракета 9М333, предназначенная для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников, может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска. Оснащенная 5-килограммовой боеголовкой она способна поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.

В статье также отмечается, что уже запущено серийное производство этого грозного оружия.

По словам автора, зенитная ракета 9М333 стала очередной военной инновацией в рамках программы модернизации вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 и глубокомодернизированная противоракета системы ПРО могут стать «противоядием» от гиперзвукового оружия других стран, о разработке которого сообщил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Как писа ridus.ru, американцы подсчитали, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» смогут достичь территории США за 15 минут. Они способны прорвать противоракетную оборону противника и поразить цели в глубине территории Соединенных Штатов. Кроме «Цирконов» и «Авангардов», у американцев вызывают беспокойство российские гиперзвуковые подводные снаряды «Посейдон», атомные крылатые ракеты «Буревестник», а также ракетные комплексы «Кинжал», которые являются авиационным вариантом комплекса «Искандер».