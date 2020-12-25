В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рассказали, что в Нигерии обнаружили новый штамм коронавируса.

Это заявление было сделано после того, как новый штамм коронавируса был найден в Великобритании.

Идентификация нового варианта коронавируса была основана на двух или трех генетических последовательностях. Этот штамм не похож на «британский штамм» и штамм, ранее обнаруженный в Юной Африке.

Новый «нигерийский штамм» был обнаружен у двух пациентов, которые сдавали анализы 3 августа и 9 октября.

В отличие от штамма, наблюдаемого в Великобритании, мы не наблюдали такого быстрого увеличения штамма в Нигерии. Новый штамм P681H, вероятно, абсолютно безопасен, — считают эксперты СDC.

Недавно министр здравоохранения Южной Африки объявил о «тревожных темпах распространения» коронавируса в стране, когда в среду, 23 декабря, было зарегистрировано более 14 000 новых подтвержденных случаев заболевания и более 400 смертей. Это был самый большой рост заболеваемости за один день.

В настоящее время на Африканском континенте зарегистрировано более 2,5 миллионов подтвержденных случаев заболевания, или 3,3% от общего числа случаев заболевания в мире. Согласно официальной статистике, за последние четыре недели число инфекций на континенте выросло на 10,9%, в том числе в Нигерии — на 52%, а в Южной Африке — на 40%.