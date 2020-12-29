Голосование по конституционным поправкам как главный политический итог года

Общенародное голосование по внесению поправок в Конституцию стало главным политическим событием уходящего года. «Ридус» вспоминает ключевые особенности прошедшего голосования.

1. Из-за пандемии коронавируса процесс волеизъявления граждан длился неделю: с 25 июня по 1 июля. Как рассказал глава рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, это позволило избежать скопления людей на участках, а значит, сделать голосование максимально безопасным для здоровья россиян.

«На участках проводилась регулярная дезинфекция, измерялась температура у всех участников голосования, проводилась бесконтактная проверка паспорта и так далее. Также проголосовать можно было на дому и на придомовых территориях. Так что голосование по конституционным поправкам было организовано в условиях пандемии при соблюдении всех санитарных норм», — заявил Григорьев.



2. За ходом голосования следили более 526 тысяч независимых наблюдателей, которые были аккредитованы федеральной Общественной палатой и общественными палатами регионов. Всего система общественных палат заключила соглашения с 1600 общественными организациями различного уровня, в том числе с 18 политическими партиями.



3. В ходе волеизъявления граждан наблюдателям удалось выявить лишь 33 нарушения.

«Сейчас мы можем констатировать, что нарушений, способных оказать влияние на итоги голосования, не было. Мелочь, конечно, была, но серьезных нарушений не было», — сказал председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

О том, что голосование проходило максимально прозрачно, а объективность его результатов не вызывает сомнений, говорят также международные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках.

«Мы посетили 70 участков. И все было очень неплохо. Впечатление положительное. Вечером у нас была возможность пообщаться с обычными людьми. Многие из них голосовали в режиме онлайн. И у нас возникло ощущение, что большая часть жителей России голосовала в пользу поправок», — сообщил член Палаты депутатов Италии Паоло Гримольди.



4. Итоговая явка на голосование по конституционным поправкам составила 67,97%. Таким образом, уровень электоральной активности оказался значительно выше, чем во время голосования по принятию проекта Конституции России в 1993 году. Тогда, напомним, явка составила 54,81%, а в пользу принятия Основного закона проголосовали 58,43% избирателей.

В 2020 году поправки поддержали 78,03% граждан, а против было подано 21,16% голосов.



Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря социальному характеру предложенных поправок, а также успешной работе российских властей по преодолению пандемии коронавируса, считает политолог Владимир Киреев.

В социальных поправках говорится о защите достоинства граждан, об уважении к человеку труда и социальной ответственности со стороны государства. В этом плане пандемия коронавируса стала для власти своеобразным испытанием. И она, надо сказать, его выдержала, о чем свидетельствует низкий уровень смертности, — утверждает эксперт.

«Позитивную роль в этом плане сыграл и высокий показатель доверия действующему главе государства Владимиру Путину, ведь большая часть конституционных поправок была предложена лично им, — подчеркнул директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. — В пользу обновления Конституции проголосовали почти 78% россиян, что, безусловно, свидетельствует не только об одобрении подавляющим большинством принципов, заложенных в этих поправках, но и о высоком уровне поддержки политического курса действующего президента. Поэтому для Владимира Путина общероссийское голосование, конечно, стало триумфом».

Владимир Путин прибыл на участок, чтобы проголосовать по конституционным поправкам. © kremlin.ru

5. Многие россияне проголосовали по конституционным поправкам в режиме онлайн. Для участия в таком голосовании было подано около одного миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев. Всего было выдано 1 107 648 бюллетеней, из них принято 1 090 211. Итоговая явка составила 93,02%.

Электронное голосование, которое предполагает минимизацию человеческого фактора, является более защищенным от подтасовок, чем традиционная система волеизъявления граждан, полагает сооснователь Vinci Agency Мария Лапук.

«Электронное голосование осуществляется, как правило, с помощью технологии блокчейн. Сама эта технология распределенных реестров гарантирует защиту, неизменность данных и сохранение истории голосования в течение длительного времени. Изменить данные, внесенные в систему блокчейн, попросту невозможно», — сказала Лапук в интервью ridus.ru.

Кроме того, электронное голосование — это очень удобно, обратила внимание эксперт. «Я могу купить автомобиль через интернет, но для голосования мне приходится идти на участок, заполнять от руки бюллетень и опускать его в урну. Сегодня данная процедура выглядит странно. Вдобавок при традиционной системе голосования человек привязан к месту и ко времени. При электронной системе голосовать можно из любой точки России и мира», — заключила эксперт.