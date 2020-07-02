«Только 33 нарушения»: общественные наблюдатели подвели итоги голосования

Представители Общественной палаты России, Совета по правам человека при президенте РФ и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подвели итоги голосования по конституционным поправкам.

Общероссийское голосование по конституционным поправкам было организовано в условиях пандемии при соблюдении всех санитарных норм. Сделано это было на основе изучения иностранного опыта, заявил на пресс-конференции в ТАСС глава рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.



На мой взгляд, ЦИК, учитывая опыт 12 государств, в которых тоже проходили электоральные процессы в период пандемии, выбрал самую оптимальную модель. В частности, было принято решение отказаться от таких неоднозначных форм, как голосование по почте или телефону. Но самое главное — голосование длилось несколько дней — с 25 июня по 1 июля. Это позволило избежать скопления граждан. Кроме того, были предусмотрены меры по защите здоровья людей. Проводилась дезинфекция участков, измерялась температура у всех участников голосования, проводилась бесконтактная проверка паспорта и так далее. Также проголосовать можно было на дому и на придомовых территориях, — сказал Григорьев.

Он отметил, что никому из тех, кто хотел стать наблюдателем на голосовании по поправкам, отказа не было. «Всего система общественных палат заключила соглашения с 1600 общественными организациями различного уровня, в том числе с 18 политическими партиями. За ходом голосования следили 526 тысяч 584 наблюдателя», — заключил Григорьев.

«Под наблюдением общественников были абсолютно все процедуры. Сейчас мы можем констатировать, что нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги волеизъявления граждан, не было. Мелочь, конечно, была, но серьезных нарушений не было», — добавил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

В течение всех дней голосования в Общественной палате РФ функционировал ситуационный центр, который обработал более 52 тысяч сообщений от наблюдателей со всей России, проинформировала исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

По ее словам, сигналов о возможных нарушениях поступило 512. «Каждое сообщение проверялось нашими сотрудниками, — утверждает Булгакова. — При этом осуществлялось взаимодействие с общественными наблюдателями и представителями экспертного сообщества. И только после получения объективной оценки такое сообщение появлялось на нашей карте. Это дает уверенность, что вся информация, которая находится на этой карте, предельно объективна».

После проверки наблюдателям удалось подтвердить лишь 33 случая несоблюдения законодательства.

Карта НОМ. Сообщения о нарушениях помечены красным цветом

Международные эксперты, которые присутствовали на избирательных участках, считают, что голосование по поправкам проходило максимально прозрачно, а объективность его результатов не вызывает сомнений.

«Мы посетили 70 участков. И все было очень неплохо. Впечатление положительное. Вечером у нас была возможность пообщаться с обычными людьми. Многие из них голосовали в режиме онлайн. И у нас возникло ощущение, что большая часть жителей России голосовала в пользу поправок», — сказал член Палаты депутатов Италии Паоло Гримольди.



«65% явки соответствует рейтингу популярности президента Владимира Путина. Впечатляют масштабы страны, где проживают 150 миллионов жителей, — провести здесь такой референдум при пандемии COVID — это действительно подвиг», — подчеркнула депутат Европейского парламента Элен Лапорт.

Напомним, что за принятие поправок к Конституции России по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 77,92% принявших участие в голосовании россиян. Против принятия поправок выступили 21,27% проголосовавших, свидетельствуют данные ЦИК.