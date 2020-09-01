«Удобно, дешево и надежно»: названы преимущества электронного голосования

В понедельник, 31 августа, прошло первое общественное тестирование системы электронного голосования, которая будет использоваться на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях. Как сообщили в Центризбиркоме, в проверке приняли участие 3590 человек.

Жители Ярославской и Курской областей голосовали за достопримечательности своих регионов, а эксперты выбирали лучшее место отдыха в России. По данным ЦИК РФ, в Курской области победила Курская коренная рождества Пресвятой Богородицы пустынь (1 019 голосов), в Ярославской области — Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова (767), а большая часть экспертов проголосовала за озеро Байкал (50), передает ТАСС.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, никаких сбоев системы в ходе электронного голосования не было.

«Но в любом случае это микропроекты пока, мы очень аккуратно идем, осторожно. Поскольку такой небольшой эксперимент был, то это не должно нас успокаивать, потому что с возрастанием объема риски возникают в большей степени. Надо быть к этому готовыми», — подчеркнула Памфилова.



Она отметила, что внедрение системы электронного голосования сделает процесс волеизъявления граждан «более удобным и менее затратным».

«Если большая часть избирателей будет электронно выбирать в масштабах страны этот вид голосования, мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и многое другое», — считает Памфилова.

Электронное голосование, которое предполагает минимизацию человеческого фактора, является более защищенным от подтасовок, чем традиционная система волеизъявления граждан, полагает сооснователь Vinci Agency Мария Лапук.

«Электронное голосование будет осуществляться с помощью технологиии блокчейн. Сама эта технология распределенных реестров гарантирует защиту, неизменность данных и сохранение истории голосования в течение длительного времени. Изменить данные, внесенные в систему блокчейн, попросту невозможно. Мне кажется, что все страны рано или поздно придут к масштабному использованию данной технологии в ходе голосования», — рассказала Лапук в интервью «Ридусу».

«Кроме того, электронное голосование — это очень удобно. Наша повседневная деятельность все больше переходит в цифровую плоскость. Я могу купить автомобиль через интернет, но для голосования мне приходится идти на участок, заполнять от руки бюллетень и опускать его в урну. Сегодня данная процедура выглядит странно. Вдобавок при традиционной системе голосования человек привязан к месту и ко времени. Он может реализовать свое право на волеизъявление только в определенное время и на определенном участке по месту прописки. При электронной системе голосовать можно из любой точки России и мира», — заключила эксперт.

Система электронного голосования уже стала международной практикой. Она широко применяется в странах ЕС и США. Так, например, в Эстонии более 43% граждан голосуют на выборах с помощью интернета. А в Швейцарии, судя по социологическим исследованиям, введение онлайн-голосования на выборах всех уровней поддерживают более 70% населения.

Напомним, что дистанционное электронное голосование уже дважды проводилось на территории Москвы. В прошлом году таким образом выбирали депутатов столичного парламента в трех округах. В этом году более 900 тысяч москвичей через интернет приняли участие в общероссийском голосовании по вопросам одобрения изменений в Конституцию РФ, причем онлайн-явка в столице превысила 93%.