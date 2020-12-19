Робот Федор мог стать причиной появления трещины на МКС

Выгрузка и загрузка космонавтами антропоморфного робота Федора в 2019 году могла стать причиной появления трещины, вызвавшей утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.

Такое предположение сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Как известно, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля «Звезда» была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра.

По словам Хохлова, в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота Федора через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно. «Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю «Поиск», а не к модулю «Звезда», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Хохлов напомнил, что из-за невозможности автоматической стыковки «Союза МС-14» с модулем «Поиск» корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю «Звезда» и затем тащить робота Федора через узкую промежуточную камеру, в результате чего неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе.

Напомним, робот Федор полетел на МКС 22 августа 2019 года, однако стыковка корабля «Союз МС-14» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции состоялась только со второй попытки — 27 августа. Накануне отправки робота в космос были названы его основные задачи на МКС.

В пятницу, 6 сентября, корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту покинул МКС.



Об утечке воздуха на МКС стало известно в августе 2020 года. Долгое время экипаж не мог найти место утечки, а затем — изолировать его. Проблема усугубляется периодическим отказом работающего на станции оборудования.



В конце октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев предположил, что трещина, после долгих поисков обнаруженная в модуле «Звезда», возможно, не является местом утечки воздуха.



В декабре Крикалев сообщил «РИА Новости», что специалисты считают маловероятными версии появления трещины из-за усталости металла корпуса камеры или жестких стыковок кораблей к модулю «Звезда», или коррекций орбиты станции с помощью двигателей модуля.