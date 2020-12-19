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Робот Федор мог стать причиной появления трещины на МКС

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© Twitter.com

© Twitter.com

Выгрузка и загрузка космонавтами антропоморфного робота Федора в 2019 году могла стать причиной появления трещины, вызвавшей утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.

Такое предположение сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Как известно, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а в октябре 2020 года в промежуточной камере модуля «Звезда» была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра.

По словам Хохлова, в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота Федора через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно. «Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю «Поиск», а не к модулю «Звезда», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Хохлов напомнил, что из-за невозможности автоматической стыковки «Союза МС-14» с модулем «Поиск» корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю «Звезда» и затем тащить робота Федора через узкую промежуточную камеру, в результате чего неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе.

© Twitter.com

© Twitter.com

Напомним, робот Федор полетел на МКС 22 августа 2019 года, однако стыковка корабля «Союз МС-14» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции состоялась только со второй попытки — 27 августа. Накануне отправки робота в космос были названы его основные задачи на МКС.

В пятницу, 6 сентября, корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту покинул МКС.

Об утечке воздуха на МКС стало известно в августе 2020 года. Долгое время экипаж не мог найти место утечки, а затем — изолировать его. Проблема усугубляется периодическим отказом работающего на станции оборудования.

В конце октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев предположил, что трещина, после долгих поисков обнаруженная в модуле «Звезда», возможно, не является местом утечки воздуха.

В декабре Крикалев сообщил «РИА Новости», что специалисты считают маловероятными версии появления трещины из-за усталости металла корпуса камеры или жестких стыковок кораблей к модулю «Звезда», или коррекций орбиты станции с помощью двигателей модуля.

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Трамп отверг причастность России к хакерской атаке на США

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СМИ преувеличили масштабы хакерской атаки на компьютерные системы американского правительства, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Он также подверг сомнению предположение о причастности России к этой кибератаке.

«Россия, Россия, Россия — так в первую очередь причитают, как только что-либо случается… СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)» — написал Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома также отметил, что эта хакерская атака выглядит в сообщениях лживых СМИ намного значительнее, чем в действительности. «Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем», — заверил американский лидер.

Он также не исключил, что хакерские вылазки могли совершаться во время президентских выборов в США. «Могла иметь место и атака на наши нелепые устройства для голосования в ходе выборов, которые, как теперь очевидно, я выиграл с существенным отрывом», — уточнил Трамп.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью американскому журналисту Марку Левину, что, по его мнению, к произошедшей хакерской атаке причастна Россия.

Напомним, о широкомасштабном нарушении конфиденциальности ресурсов Министерства финансов и Национального управления телекоммуникаций и информации США стало известно 14 декабря. В американской прессе утверждается, что хакеры были связаны с «иностранным правительством». Ответственной за взломанное программное обеспечение Microsoft назначили Россию.

Примечательно, что еще в конце октября Помпео назвал Россию «разрушителем глобального интернета» и призвал бороться с ней. Параллельно американская разведка заявила о подготовке массированной атаки на систему выборов. Якобы русские хакеры собирались вызвать хаос на фоне неопределенности итогов голосования.

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