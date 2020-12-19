Тиньков рассказал о результатах сделанной ему пересадки костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков, у которого диагностировали лейкемию, сообщил о результатах операции по трансплантации костного мозга, которую он перенес в июле этого года.

По его словам, после пересадки костного мозга наступила полная ремиссия, что означает исчезновение признаков заболевания на молекулярном уровне.

При этом он отметил, что впереди его ожидают несколько месяцев восстановления.

«Сегодня +163 день со дня пересадки. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — написал Тиньков в своем Instagram.

Бизнесмен пояснил¸ что на кровяном уровне у него ремиссия уже год, но это самый важный тест, означающий, что «донор работает и убивает все патогены».

Однако Тинькову, по его собственному признанию, еще предстоит победить свой небольшой «GvHD» (реакция «трансплантант против хозяина» — Прим. ridus.ru), поменять группу крови на донорскую и реабилитироваться. «Но сегодняшний анализ — это огромное облегчение, для меня и всей моей семьи», — заявил он.

Ранее бизнесмен рассказал, что на фоне лейкемии переболел коронавирусом. По его словам, врачи берлинской клиники «буквально спасли тремя химиями» и вывели его в состояние ремиссии. Однако «небольшое количество клеток лейкемии осталось», поэтому Тиньков принял решение сделать пересадку костного мозга.

Напомним, в марте американские власти обвинили российского банкира Олега Тинькова в нарушении законов Соединенных Штатов и подаче ложных налоговых сведений. Тогда же предприниматель признался, что у него обнаружили острую форму лейкемии.

В конце апреля представитель Вестминстерского магистратского суда Лондона сообщил, что рассмотрение дела об экстрадиции российского предпринимателя Олега Тинькова из Великобритании в США отложено с 27 апреля на 13 июля.