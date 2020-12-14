В Банке России перечислили пять признаков телефонных мошенников

В преддверии новогодних праздников активизируются телефонные мошенники, предупредил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

На сайте ЦБ опубликовано его видеообращение к кредитным организациям.

«Мы вновь обратились в банки с просьбой разъяснять клиентам признаки мошенников, чтобы люди были более бдительными», — пояснил он.

Далее Скобелкин перечислил пять признаков, по которым можно распознать злоумышленников.

Во-первых, насторожить должен любой неожиданный звонок или СМС от незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина.

Во-вторых, следует с подозрением отнестись к собеседнику, который под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, заплатить залог, аванс или штраф.

В-третьих, мошенники зачастую отвлекают внимание якобы очень выгодным предложением — от призов до уникальных условий по кредитам.

Наконец собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты и требуют немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Как писал ранее ridus.ru, в Москве задержали мужчину, который подозревается в хищении денег мошенническим путем. По телефону он заставил свою жертву перевести на указанный им счет более 850 тысяч рублей.

Также сообщалось, что после звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности одного из банков, доверчивая жительница Екатеринбурга перевела ему почти 440 тысяч рублей. По словам 53-летней потерпевшей, он запугал ее тем, что кто-то якобы пытается списать с ее счета деньги.