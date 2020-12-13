В Москве задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска задержали в столице подозреваемого в хищении денег мошенническим путем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил по телефону москвичке и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил своей собеседнице о том, что в Краснодаре на ее имя оформлен кредит. При этом он объяснил, что для отмены данной операции женщине необходимо оформить новую заявку на кредит, а затем перевести полученные деньги на указанный им счет.

«Потерпевшая выполнила требования звонившего, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию», — приводит слова Волк АГН «Москва».

По ее словам, общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян, при которой они выманивают данные банковских карт путем рассылки фальшивых квитанций с долгами за коммунальные услуги.

Кроме того, ridus.ru рассказывал о том, как сотрудница «Билайн» мошенническим путем оформила кредит по копии паспорта клиентки и потратила деньги на гамбургеры.

