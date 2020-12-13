найти ×
   
  • USD -0.59
    73.12
  • EUR -0.36
    88.77
СохранитьСохранено0
×

103884

В Москве задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Small f1a6d446e0
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали в столице подозреваемого в хищении денег мошенническим путем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил по телефону москвичке и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил своей собеседнице о том, что в Краснодаре на ее имя оформлен кредит. При этом он объяснил, что для отмены данной операции женщине необходимо оформить новую заявку на кредит, а затем перевести полученные деньги на указанный им счет.

«Потерпевшая выполнила требования звонившего, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию», — приводит слова Волк АГН «Москва».

По ее словам, общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.

© Pixabay

© Pixabay

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян, при которой они выманивают данные банковских карт путем рассылки фальшивых квитанций с долгами за коммунальные услуги.

Кроме того, ridus.ru рассказывал о том, как сотрудница «Билайн» мошенническим путем оформила кредит по копии паспорта клиентки и потратила деньги на гамбургеры.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00113

В правительстве поручили регионам выявить экологически вредные территории

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение властям регионов определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации.

Их перечень должен быть предоставлен в Министерство природных ресурсов и экологии.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Экология», однако в реестр соответствующих объектов внесены не все площадки. Свидетельство тому — данные профильных ведомств и обращения граждан.

«Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — приводит текст документа газета «Известия».

Минприроды предстоит провести анализ полученных данных и дополнить новыми единицами госсреестр накопленного вреда.

© vk.com

© vk.com

«Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности», — объяснили изданию в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Россия побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет доступной статистики — только в третьем квартале было отмечено почти столько же (125) случаев загрязнения воздуха, сколько за весь 2010 год с его пожарами на торфяниках.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Поможет ли пульсоксиметр выявить COVID-19 на дому
-4021149читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
2018396читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

69121311читать позжечитаю позже

Спорт
Одна на всех: российские клубы остались с единственной победой в еврокубках11 декабря

Это говорит о глубоком кризисе в отечественном футболе.

-308441читать позжечитаю позже