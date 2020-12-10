Вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах РФ уже на этой неделе

До конца текущей недели российские регионы подключатся к массовой вакцинации от коронавируса, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что процедура будет добровольной.

Всех тех, кто готов привиться, призвали придерживаться необходимых мер безопасности.

В течение 42 дней им следует избегать мест скопления людей, соблюдать масочный режим, минимизировать контакты и ограничить прием алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, приводит сообщение ФАН.

В секретариате уточнили, что о готовности к вакцинации от COVID-19 заявили все регионы РФ.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, массовая вакцинация стартовала в Москве. Пока привиться могут только учителя, врачи и соцработники, однако скоро вакцина станет доступной для всех желающих.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на данный момент привились уже более 150 тысяч россиян. «Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата», — цитирует его «РЕН ТВ».

© Наталия Федосенко/ТАСС

Речь идет о вакцине «Спутник V» — первом в мире препарате для профилактики коронавируса, который был зарегистрирован Минздравом РФ в середине августа. Он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в результате сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.

Ранее ridus.ru писал, что специалисты Фонда «Общественное мнение» провели опрос, в ходе которого выяснили, что большинство медиков считают вакцину «Спутник V» качественной, а молодежь больше склоняется к тому, что она не будет эффективна. «Ридус» пообщался с учеными и выяснил, почему многие в целом доверяют отечественной вакцине от COVID-19.

