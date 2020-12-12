Ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус за две минуты

Способностью нейтрализовать коронавирус на 99,9% обладают содержащие цинк и олово зубные пасты.

Такой вывод сделали в ходе лабораторных исследований американские ученые.

Они пытались определить способность средств ухода за полостью рта снизить темпы распространения коронавируса.

По результатам проведенных экспериментов выяснилось, что зубная паста способна на 99,9% нейтрализовать вирус за две минуты, а ополаскиватель для рта с хлоридом цетилпиридиния справляется с этой задачей всего за полминуты.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 путем временного сокращения количества вируса во рту», — приводит данные исследований British Dental Journal.

В публикации отмечается, в экспериментах участвовали 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Ранее ученые из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины провели исследование и пришли к выводу, что мелатонин, который используют в качестве снотворного, эффективен против коронавирусной инфекции. Этот гормон препятствует заражению COVID-19 и развитию заболевания, а также может поддерживать действие вакцины.

Также сообщалось, что препараты против гепатита С могут предотвратить размножение SARS-CoV-2 в организме.



В свою очередь телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала о том, как можно легко минимизировать риск заражения COVID-19. Она рекомендовала широко известные и доступные во всех аптеках средства. Ими оказались сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в своем составе цетилпиридиния хлорид.