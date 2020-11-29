Малышева посоветовала профилактическое средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала о том, как можно легко минимизировать риск заражения COVID-19.

Она рекомендовала широко известные и доступные во всех аптеках средства.

Ими оказались сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в своем составе цетилпиридиния хлорид.

«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — цитирует Малышеву «РИА Новости».

Приглашенный на ее программу эпидемиолог Александр Горелов отметил, что поскольку слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, применение средств с цетилпиридиния хлоридом способно на шесть часов предотвратить заражение инфекцией.

Несмотря на это, эксперт призвал не забывать про маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Следует признать, что Малышева и Горелов не первыми обнаружили антивирусные свойства цетилпиридиния хлорида. Ранее ученые из Университета Кардиффа выяснили, что определенные жидкости, содержащие это вещество, могут уменьшить количество вирусного материала. При этом они предупредили, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, пишет агентство.

Примечательно, что в начале июля Малышева заявила, что пандемия коронавируса скоро завершится.

Как писал ранее ridus.ru, Елену Малышеву раскритиковали за советы по ношению перчаток и масок в период пандемии.

