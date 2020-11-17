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Лекарство от гепатита С оказалось эффективно при коронавирусе

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что некоторые препараты против гепатита С могут помочь пациентам с коронавирусом.

Согласно предварительному анализу, эти лекарства способны ингибировать основную протеазу SARS-CoV-2, важнейший белковый фермент, который позволяет новому COVID-19 размножаться.

Блокирование функционирования этой протеазы жизненно важно для предотвращения распространения вируса у пациентов с COVID-19. Как только этот белок будет заблокирован, человек идет на поправку, а процент вируса в организме существенно снижается.

В настоящее время нет одобренных лекарств, нацеленных на основную протеазу SARS-CoV-2. Мы обнаружили, что препараты от гепатита С связываются с протеазой коронавируса и иуничтожают ее. Это важный первый шаг в определении того, следует ли рассматривать эти препараты в качестве потенциальных кандидатов для лечения COVID-19, — пишут авторы исследования.

В ходе исследования команда изучила несколько хорошо известных лекарств от гепатита С: Боцепревир, Нарлапревир и Телапревир. В лабораторных условиях специалисты проследили, как образуются химические связи между молекулами протеазы и ингибиторы препаратов.

Эксперименты показали, что Боцепревир и Нарлапревир способны связывать и ингибировать основную протеазу SARS-CoV-2.

Лабораторные эксперименты, в ходе которых ученых на молекулярном уровне видят, как препараты связываются с нужным участком белка, дают все больше понимания того, как остановить вирус.

Исследования показывают, что ингибиторы гепатита С стоит рассматривать в качестве потенциальных кандидатов на препарат против коронавирусной инфекции. Вы не можете создать лекарство, не зная, как оно работает на молекулярном уровне и данные, которые мы предоставляем, это именно то, что нужно разработчикам для создания эффективного препарата от COVID-19, — заключили авторы исследования.
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