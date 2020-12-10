Голикова объяснила правила употребления алкоголя при вакцинации от COVID-19

При вакцинации от COVID-19 следует ограничить употребление спиртных напитков, однако о полном запрете речь не идет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также пояснила, что алкоголь и лекарственные препараты воздействуют на иммунную систему и угнетают ее.

Вице-премьер рекомендовала россиянам, которые собираются сделать прививку от коронавируса, отказаться от спиртного за три дня до процедуры и в течение трех дней после.

«Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — цитирует Голикову ФАН.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что до конца февраля 2021 года в гражданский оборот поступят около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V».

Также Голикова заверила, что Россия не скрывает статистику смертности пациентов с COVID-19 и регулярно ее публикует. «Оперативный штаб публиковал и продолжает без изменения методологии публиковать ежедневную статистику о количестве новых случаев выявления COVID-19», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее Голикова сообщила, что до конца текущей недели все российские регионы подключатся к массовой вакцинации от коронавируса. Она уточнила, что процедура будет добровольной.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на данный момент привились уже более 150 тысяч россиян.

Речь идет о вакцине «Спутник V» — первом в мире препарате для профилактики коронавируса, который был зарегистрирован Минздравом РФ в середине августа. Он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в результате сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.