Что нужно знать о российской вакцине от COVID «Спутник V»

Разработкой вакцины от коронавируса ученые во всем мире занимаются с февраля 2020 года. Тогда же специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что их вакцина от коронавируса будет готова уже в августе.

Так и случилось. Во вторник, 11 августа 2020 года, о создании первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил президент России Владимир Путин. «Ридус» решил выяснить подробности о разработке вакцины «Спутник V».

«Спутник V»

Вакцина получила название «Спутник V», в честь первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», запущенного СССР в 1957 году. Вакцину разработали ученые из Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве.

Российская вакцина, которая входит в число 28 вакцин-кандидатов, внесена в реестр ВОЗ. Несмотря на то, что мы первые зарегистрировали вакцину, по факту Россия на несколько недель отстает от реальных лидеров «гонки вакцин» — США и Великобритании.

Регистрация вакцины не равно массовое применение вакцины. Это был хороший политический ход, за которым последует поддержка нашей разработки. Это неплохо для вакцины, к тому же ее созданием занимаются настоящие профессионалы. Пока что данные говорят о том, что у вакцины хорошие перспективы, но не стоит забывать, что впереди ответственная третья фаза испытаний, — рассказал «Ридусу» российский вирусолог профессор Анатолий Альтштейн.

Из чего состоит?

Вакцина будет вводиться двумя инъекциями с интервалом в 21 день. Оба укола содержат модифицированные аденовирусы, которые обычно вызывают простуду. В первом содержится рекомбинантный аденовирус человека Ad5, во втором — Ad26. В вакцине также содержится ген спайкового белка из коронавируса SARS-CoV-2 — опасного белка, который помогает вирусу проникать в клетки организма.

Теоретически это должно подготовить иммунную систему к встрече с настоящим коронавирусом. Ученые поясняют, что этот метод создания вакцины, известный как «вирусный вектор», довольно часто используется.

Побочные эффекты

Разработчики говорят, что вакцина довольно-таки безопасна. Как правило, все побочные эффекты проявляются на первой и второй фазе испытаний, и если есть что-то серьезное, то до третьей фазы это, как правило, не доходит. Другой вопрос в том, что первые фазы тестирования обычно длятся не менее полугода, а тут получается, что третья фаза началась через пять месяцев с начала разработки. Раньше так вакцины не изготавливались, поэтому не могу ничего сказать по поводу качества. До сих удивляет эта гонка в вопросе, в котором спешки и соревнований быть не должно, — пояснил «Ридусу» научный сотрудник ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова вирусолог Виталий Зверев.

На официальном сайте вакцины «Спутник V» говорится, что у 38 добровольцев были зафиксированы 144 нежелательных явления. Среди них отмечаются отечность, боль, покраснение и зуд в месте введения препарата.

Также у части подопытных проявились более серьезные побочные эффекты. Например, повышение температуры, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле.

Какие испытания прошла вакцина

Новые вакцины обычно должны пройти три фазы испытаний, прежде чем их можно будет широко использовать. Испытание в фазе первой включает небольшое количество добровольцев, и предназначено оно для определения безопасной дозы препарата.

Фаза вторая требует большего количества людей, потому что она проверяет, вызывает ли вакцина иммунный ответ, а также тщательно ищутся побочные эффекты. Затем проводится большое исследование в третьей фазе, чтобы выяснить, действительно ли вакцина защищает от инфекции.

Это не просто формальность, так как вакцина может вызвать иммунный ответ в фазе II, но этого может быть недостаточно, чтобы обеспечить реальный иммунитет в фазе III.

Российские ученые утверждают, что испытания третьей фазы будут проходить не только в России, но и в Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и ОАЭ.