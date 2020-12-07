В Париже вынесен приговор россиянину Виннику

Россиянин Александр Винник был признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам лишения свободы.

С учетом компенсаций пострадавшим сторонам россиянина также обязали выплатить штраф на общую сумму, превышающую 100 тысяч евро.



При этом с Винника была снята часть обвинений в отмывании денег, а также суд полностью отклонил предъявленные россиянину обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц.

Кроме того, с Винника сняты обвинения в использовании вредоносного ПО «Локи» для осуществления кибератак, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Напомним, Александра Винника арестовали во время семейного отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняют российского специалиста по информационным технологиям в нарушении законов США. Он якобы создал без американской лицензии биржу криптовалют, через которую были «отмыты» миллиарды долларов.

Выдачи своего гражданина также добивается Россия. В конце июня 2018 года запрос об экстрадиции Винника властям Греции направила и Франция, которая обвиняет его в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки на французской территории. К тому моменту фигурант дела более года провел в греческой тюрьме.

Винник уже заявлял о том, что не нарушал никаких американских и французских законов, а также не совершал уголовных преступлений или административных нарушений. Он согласен на выдачу в Россию.

Россиянин провел в предварительном заключении 30 месяцев. В ответ на решение греческого министра юстиции о выдаче Винника во Францию россиянин объявил голодовку.

Во Францию он был экстрадирован 23 января 2020 года, а 18 февраля оставлен под стражей решением Апелляционного суда Парижа. Перед принятием решения его даже не выслушали.

