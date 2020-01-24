Россиянина Винника поместили в больницу во Франции

Гражданин России Александр Винник, экстрадиции которого добивались Франция и США, находится в Париже. Во французской столице его поместили в больницу, написала в Facebook адвокат Зои Константопулу.

«Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как сообщил мне мой французский коллега», — написала Константопулу.

При этом греческие власти, по ее словам, «прячутся и продолжают притворяться». Свидания с Винником запрещены, вечером французские правоохранительные органы постараются допросить россиянина, «измученного, без общения или информации».

«Я уже отправила требование отложить его допрос до завтра. Если это не полное попрание верховенства закона, то что тогда?» — возмущена Константопулу.

Ранее 24 января стало известно о том, что Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Греческие власти подтвердили, что его выдадут во Францию, но никаких подробностей не раскрыли.

Россиянин обвиняется в компьютерном мошенничестве властями Соединенных Штатов. В США ему грозит длительное тюремное заключение. Летом 2017 года Винника арестовали в Греции во время семейной туристической поездки, разлучили с женой и детьми и без всяких обвинений направили в тюрьму.

Судебный процесс по делу Винника, по мнению его защиты, является политизированным. В связи с этим адвокат россиянина обвинила будущего президента Греции в нарушении прав человека.