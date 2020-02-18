Апелляционный суд Парижа оставил россиянина Винника под стражей

Гражданин России Александр Винник, выданный Грецией во Францию, оставлен под стражей решением Апелляционного суда Парижа. Судьи даже не выслушали россиянина перед принятием решения. Защита намерена обжаловать арест.

На территории Франции Винник оказался 23 января. Суд постановил оставить его под стражей, но адвокаты в начале февраля опротестовали данное решение. Рассмотрение апелляции состоялось 17 февраля.

Защита указала на то, что Винник до сих пор не получил материалы дела на русском языке и не может понять, в чем конкретно его обвиняют. Это мешает подготовиться к слушаниям. У Россиянина нет возможности общаться с близкими людьми, а адвокатам крайне трудно с ним встречаться.

Затем слово передали Виннику, который заявил о нарушении своих прав со стороны властей Греции и Франции. «Я сделал более десяти запросов через следственные органы и не получил ответа, кто я — свидетель, подозреваемый обвиняемый», — цитирует слова россиянина РИА Новости.

Однако Виннику не дали закончить речь, потребовав изложить ее в тезисах. Его слова судья прерывал вопросами, после чего устроила обмен претензиями с адвокатами. Не дослушав фигуранта дела, судьи удалились для принятия решения. В итоге апелляция не была удовлетворена.

Александра Винника арестовали во время семейного отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американские власти обвиняют российского специалиста по информационным технологиям в нарушении законов США. Он якобы создал без американской лицензии биржу криптовалют, через которую были «отмыты» миллиарды долларов.

Выдачи своего гражданина также добивается Россия. В конце июня 2018 года запрос об экстрадиции Винника властям Греции направила и Франция, которая обвиняет его в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки на французской территории. К тому моменту фигурант дела более года провел в греческой тюрьме.

Винник уже заявлял о том, что не нарушал никаких американских и французских законов, а также не совершал уголовных преступлений или административных нарушений. Он согласен на выдачу в Россию. При этом Конституция Греции запрещает держать человека в заключении без суда более 18 месяцев. Россиянин провел в предварительном заключении 30 месяцев.

В ответ на решение греческого министра юстиции о выдаче Винника во Францию, США и Россию россиянин 20 декабря начал голодовку. Он закончил ее лишь несколько дней назад.