Более 65 млн человек по всему миру заразились коронавирусом
- 05 декабря 2020, 20:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По ее данным, во всем мире уже выявлено 65 007 974 инфицированных.
Количество летальных исходов достигло 1 507 018.
За последние сутки в мире зарегистрировано более 403 тысяч новых случаев COVID-19, скончались 6 348 человек, сообщается на сайте организации.
По данным Worldometer, США лидируют по числу заразившихся коронавирусом (14 779 101) и количеству летальных исходов (285 705).
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Тем временем в России был побит очередной суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, выявлено 28 782 новых случая. Умерли 508 человек.
В Москве за сутки выявили 7 993 заразившихся. Это максимум с начала пандемии.
В ходе брифинга в доме правительства, проходившего 4 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в России.
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