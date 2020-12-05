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Более 65 млн человек по всему миру заразились коронавирусом

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© pixabay.com

© pixabay.com

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, во всем мире уже выявлено 65 007 974 инфицированных.

Количество летальных исходов достигло 1 507 018.

За последние сутки в мире зарегистрировано более 403 тысяч новых случаев COVID-19, скончались 6 348 человек, сообщается на сайте организации.

По данным Worldometer, США лидируют по числу заразившихся коронавирусом (14 779 101) и количеству летальных исходов (285 705).

© Pixabay

© Pixabay

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Тем временем в России был побит очередной суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, выявлено 28 782 новых случая. Умерли 508 человек.

В Москве за сутки выявили 7 993 заразившихся. Это максимум с начала пандемии.

В ходе брифинга в доме правительства, проходившего 4 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в России.

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