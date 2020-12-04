Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в России

Динамика эпидемического процесса позволяет с осторожностью сделать вывод о замедлении распространения коронавируса в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за последние семь дней в разных регионах страны за сутки выявляли от 2,1 до 69,4 случая заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей.

В целом по России за прошедшие сутки выявили 18,66 случая COVID-19 на 100 тысяч жителей.

Голикова отметила, что в Карелии и Санкт-Петербурге заболеваемость коронвирусом превысила за минувшие сутки среднероссийский показатель более чем в два раза.

Она также обратила внимание, что наиболее сложная ситуация с загруженностью коек — более 90% - сложилась в Петербурге, Смоленской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Кроме того, вице-премьер призвала начинать амбулаторное лечение пациента с коронавирусом в день его обращения к врачу, даже без результатов теста, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга в доме правительства Голикова заверила, что Россия не скрывает данные по числу летальных исходов, вызванных COVID-19. По ее словам, данные о смертности, предоставляемые оперштабом по борьбе с коронавирусом и Росстатом, достоверны.

Вице-премьер также сообщила, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показывают высокую эффективность и безопасность.

Ранее стало известно, что за первые пять часов с момента старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на процедуру записались пять тысяч москвичей.



По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, привитые от коронавируса люди все равно будут заражаться и болеть COVID-19, но болезнь будет протекать легче, чем у невакцинированных.

