Журнал Time назвал 2020 год худшим за всю историю

2020 год — худший за всю историю. Такой вывод сделали создатели американского журнала Time.

Обложка с соответствующим изображением была опубликована в Twitter-аккаунте издания.

«2020-й протестировал нас сверх меры. Что нас ждет после этого ужасного года?», — говорится в комментарии к этому посту.

В статье, посвященной обложке, кинокритик Стефани Захарек объяснила, что, хотя в истории США бывали года и похуже, однако почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего похожего на пандемию коронавируса.

«Будь 2020-й фильмом-антиутопией, вы бы, скорее всего, перестали его смотреть уже через 20 минут после начала», — предположила она. По ее мнению, этот год не был зловеще волнующим, как вымышленный апокалипсис, но при этом он был полон боли. «Ежедневная рутина стала нашим врагом», — подытожила кинокритик.

По данным Worldometer, США лидируют по числу случаев заражения COVID-19 (14 779 101) и летальных исходов (285 705).

В России был побит очередной суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, выявлено 28 782 новых случая. Умерли 508 человек.

В Москве за сутки выявили 7 993 заразившихся. Это максимум с начала пандемии.

В ходе брифинга в доме правительства, проходившего 4 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в России.

