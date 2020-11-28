Беспорядки на улицах Парижа попали на видео

Во время акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» на улицах Парижа начались беспорядки.

Демонстранты стали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками.

В ответ правоохранители применили спецсредства, включая светошумовые гранаты.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как молодые люди громят припаркованные машины.

На другом ролике запечатлены горящие автомобили.

Волнения начались в прошлую субботу, 21 ноября. На акции протеста, проходившей на площади Трокадеро в Париже, полиция применила водометы.

Напомним, 20 ноября Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Таким образом, власти решили запретить журналистам снимать на видео сотрудников полиции. Французские СМИ опасаются, что это нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для их работы.