Киргизия разрешила въезд туристам со всего мира

Граждане всех стран мира получили возможность беспрепятственно въехать на территорию Киргизии.

Границы этого государства открылись для всех иностранных туристов.

Как сообщается на сайте киргизского МИД, с 4 декабря иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Киргизию регулярным авиасообщением.

При этом ведомство напомнило о необходимости предъявить при посадке на борт результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

В сообщении также указывается на то, что после прибытия в Киргизию сотрудники санитарно-карантинных пунктов обязательно проверят наличие результатов теста. В случае истечения его срока в связи с длительностью перелета или задержкой рейса, иностранных граждан и лиц без гражданства обяжут пройти еще одно ПЦР-исследование на месте.

Отмечается, что, по данным на 5 декабря, в Киргизии выявлено 74 774 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за введение цифрового проездного IATA Travel Pass, который, как предполагается, сможет способствовать безопасному открытию границ в условиях пандемии коронавируса.

В организации считают, что благодаря использованию нового проездного документа появится возможность контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками.

Как писал ранее ridus.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране россиянам следует запретить выезжать за границу с туристической целью.

