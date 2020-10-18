Жириновский предложил запретить россиянам заграничные турпоездки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране россиянам следует запретить выезжать за границу с туристической целью.

По его словам, решение возобновить зарубежные турпоездки, в частности, в Турцию, было преждевременным.

Депутат убежден, что именно отдыхающие привезли в Россию «вторую волну» коронавируса.

В этой связи Жириновский призвал наказать ответственных за открытие границ.

В своем Telegram-канале он также предложил разрешать россиянам посещение только тех стран, где эпидемия уже остановлена.

© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Как сообщал ранее ridus.ru, за последние сутки в России зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом — это больше, чем накануне (14 092), но меньше, чем двое суток назад (15 150). Скончались 185 пациентов, полностью выздоровели 5 377 человек.

С начала пандемии зафиксировано максимальное количество летальных случаев за неделю: оперштаб сообщил о 1 560 умерших из-за COVID-19.

Всего в России выявлено 1 399 334 заразившихся, число летальных исходов составило 24 187.