Цифровой проездной может стать ключом к открытию границ в условиях пандемии

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за введение цифрового проездного IATA Travel Pass, который, как предполагается, сможет способствовать безопасному открытию границ в условиях пандемии коронавируса.

В организации считают, что благодаря использованию нового проездного документа появится возможность контроля, проверки, а также обмена необходимой информацией о тестировании или вакцинах между государствами, авиакомпаниями, лабораториями и путешественниками.

Новый цифровой проездной разрабатывают IATA и International Airlines Group (IAG).

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при совершении поездки за границу. При помощи цифрового проездного можно найти данные о центрах тестирования и вакцинации, а также получить сертификат о прохождении данных процедур и впоследствии предъявить его авиакомпаниям и контролирующим органам.

«Тестирование — это первый ключ, позволяющий совершать международные поездки без карантинных мер, — цитирует ТАСС гендиректора IATA Александра де Жуниака. — Второй ключ — это глобальная информационная инфраструктура, необходимая для проверки тестовых данных путешественников».

По его словам, запуск международного проездного IATA Travel Pass намечен на первый квартал 2021 года.

Как писал ранее ridus.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в стране россиянам следует запретить выезжать за границу с туристической целью.