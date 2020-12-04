Суд разрешил завести дело на убитого отца сестер Хачатурян

В отношении погибшего Михаила Хачатуряна может быть заведено уголовное дело о насилии над дочерьми.

Таким образом, сестры Хачатурян станут потерпевшими.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, признав незаконным отказ следователя в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью.

Основанием для решения суда стало ходатайство от сестер погибшего Марины и Наиры.

В нем они просили о проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего, рассказала «360» адвокат родственников Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.

Как известно, ранее родственники не соглашалась на возбуждение дела.

«Мотив по основному делу — сексуальные действия как доказанный факт», — уточнила Нитченко в беседе с телеканалом.

Согласно материалам следствия, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени, когда в семье не проживала мать сестер Хачатурян, ее супруг жестоко обращался со своими дочерями, систематически их избивая и подвергая сексуальному насилию. Из-за этого у сестер развились психические и стрессовые расстройства.

Поскольку сестры Михаила Хачатуряна с этим не согласны, они настаивают на проведении полноценной проверки без копирования предыдущих материалов.

«У Следственного комитета нет полномочий копировать материалы, так как они находятся в двух судах, — пояснила адвокат. — Тем более это отдельное уголовное дело, совершенно не касающееся предыдущего, поэтому мотив пошатнулся».

Как писал ранее ridus.ru, защита родственников Михаила Хачатуряна решила обратиться с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов, проводивших повторную экспертизу. В заключении говорится, что представленные материалы, в частности, переписка сестер с 26 июля 2018 года до момента убийства 27 июля, не повлияла на диагностические выводы.

По словам адвоката, «опять не было никакого ретроспективного исследования их психического состояния, была дана оценка на момент клинического интервью, в каком состоянии находились сестры, врачи никак не объясняют депрессивное состояние девушек».

Напомним, 27 июля 2018 года тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на лестничной площадке многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления задержали трех его дочерей.

В начале декабря 2019 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. Перед Новым годом девушек освободили из-под домашнего ареста.

В конце января 2020-го заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону.