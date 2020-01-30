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Прокуратура обязала СК изменить обвинение сестрам Хачатурян

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© YouTube

© YouTube

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону. Это «влечет за собой прекращение уголовного преследования», сообщил ТАСС со ссылкой на слова адвоката Алексея Паршина.

Представитель защиты отметил, что выводы следствия, по оценке заместителя генпрокурора, «не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего». Следствие признало факты насилия в отношении девушек со стороны отца, но не учло «его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства».

«Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования», — заявил Паршин.

В начале декабря Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. Перед Новым годом девушек освободили из-под домашнего ареста.

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