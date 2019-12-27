Сестер Хачатурян освободили из-под домашнего ареста

У Марии, младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, уже сняли электронный браслет, сообщает РЕН ТВ.

Таким образом, в инспекции ФСИН прекращено учетное дело в отношении девушки.

По данным телеканала, с двух других сестер электронные браслеты планируется сняты в субботу, 28 декабря. Однако им по-прежнему нельзя будет общаться друг с другом, со свидетелями по делу и с представителями прессы.

Как рассказал «360» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, 28 декабря истечет срок меры пресечения, после чего девушкам можно будет выходить из квартиры в любое время суток.

Адвокат уточнил, что следствие не собирается выходить в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Накануне «Ридус» сообщал, что Генпрокуратура нашла нарушения в обвинительном заключении по уголовному делу сестер Хачатурян, убивших собственного отца. Надзорный орган отказался утверждать его.

В начале декабря Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Обвиняемым предъявили самую тяжкую из всех возможных квалификаций — убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.



Напомним, 27 июля 2018 года тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на лестничной площадке многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления задержали трех его дочерей.

Девушки заявили, что отец на протяжении долгого времени причинял им «моральные страдания». По их словам, он находился в состоянии наркотического опьянения и бросился на них с ножом первым. В отношении сестер было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по предварительном сговору».

В августе адвокат одной из сестер Сергей Паршин сообщил, что сотрудники Следственного комитета вручили защитникам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца. Из текста постановления ясно, что факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, пояснил защитник. По его словам, это позволяет предположить, что уголовное преследование будет прекращено.

В октябре в соцсетях появилась видеозапись, на которой сестры Хачатурян в своей квартире рассказывают, как убивали отца.