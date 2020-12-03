Видео: жительница Самарской области обнаружила червей в водопроводной воде

Во время мытья посуды жительница города Октябрьска Самарской области Екатерина П. обнаружила в воде из-под крана червяка.

Она запечатлела его на видео и выложила ролик в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя снятые ей кадры, женщина сокрушается по поводу этой находки и не рекомендует пить водопроводную воду. «Только кипяченную или магазинную», — говорит она.

Кроме того, она заявляет, что воды не было три дня.

Как стало известно ФАН, в городском районе Костычи, где и проживает Екатерина П., воду отключали для ремонта запорной арматуры. До этого местные жители часто жаловались текущую из крана жидкость ржавого цвета.

«Вода стала чище, конечно. Напора нет совсем почти, еле бежит. Зато живность появилась», — с сарказмом написала в соцсети Екатерина, проиллюстрировав свои слова видеороликом.





Жители области по-разному отреагировали на увиденное.

«Почему же я нигде ничего не нахожу? Вроде на зрение не жалуюсь».

«Уж не первый год червей нахожу в аэраторе».

«Видимо, где шел забор, воды уже недостаточно, отсюда и черви, и земля».

Ранее сообщалось, что находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей. По ее словам, когда в палату принесли обед, она заметила в супе что-то подозрительное и обратилась за разъяснениями к разносчице еды. Женщина долго рассматривала суп и заключила, что это похоже на червяков. «На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы», — рассказала девушка.

Также ridus.ru писал о том, что в Ульяновске ученикам гимназии № 33 раздали на обед червивые вафли.

