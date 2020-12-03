найти ×
   
  • USD -0.42
    75.20
  • EUR -0.11
    91.19
СохранитьСохранено0
×

-203366

Видео: жительница Самарской области обнаружила червей в водопроводной воде

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

Во время мытья посуды жительница города Октябрьска Самарской области Екатерина П. обнаружила в воде из-под крана червяка.

Она запечатлела его на видео и выложила ролик в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя снятые ей кадры, женщина сокрушается по поводу этой находки и не рекомендует пить водопроводную воду. «Только кипяченную или магазинную», — говорит она.

Кроме того, она заявляет, что воды не было три дня.

Как стало известно ФАН, в городском районе Костычи, где и проживает Екатерина П., воду отключали для ремонта запорной арматуры. До этого местные жители часто жаловались текущую из крана жидкость ржавого цвета.

«Вода стала чище, конечно. Напора нет совсем почти, еле бежит. Зато живность появилась», — с сарказмом написала в соцсети Екатерина, проиллюстрировав свои слова видеороликом.


Жители области по-разному отреагировали на увиденное.

«Почему же я нигде ничего не нахожу? Вроде на зрение не жалуюсь».
«Уж не первый год червей нахожу в аэраторе».
«Видимо, где шел забор, воды уже недостаточно, отсюда и черви, и земля».

Ранее сообщалось, что находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей. По ее словам, когда в палату принесли обед, она заметила в супе что-то подозрительное и обратилась за разъяснениями к разносчице еды. Женщина долго рассматривала суп и заключила, что это похоже на червяков. «На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы», — рассказала девушка.

Также ridus.ru писал о том, что в Ульяновске ученикам гимназии № 33 раздали на обед червивые вафли.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Не спится: крупный медведь-шатун попал на камеру на Камчатке
-1015890читать позжечитаю позже
Наука и техника
Печальный конец 57 лет истории изучения космоса: телескоп Аресибо рухнул
003639читать позжечитаю позже

главное


Животные
Старательный кот-физкультурник попал в объектив

Мало кто умеет так «качать пресс».

8018515читать позжечитаю позже

Юмор
«Не бывает невыполнимых миссий»: коты-ниндзя снова в деле18 ноября

Пройти по карнизу, влезть в окно и выбраться из клетки – плевое дело!

609767читать позжечитаю позже