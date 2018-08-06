В Ульяновске школьников накормили вафлями с червями

В Ульяновске ученикам гимназии № 33 раздали на обед червивые вафли. Информацию об этом распространил паблик «Ульяновск — Новости» в Инстаграме, приложив к сообщению сделанный учащимися снимок.

«У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями и компот! Мы просто в ужасе!», — подтвердила в комментариях жительница Ульяновска Олеся Сазанова.

«Не фейк. Дочь учится в 7 классе 33 гимназии, в обед раздали эти вафли», — написала Алла Назарова.



Судя по снимку из школьной столовой, в вафли могли попали гусеницы пищевой моли-огневки, которая любит сладкое и размножается в пище.

Руководство гимназии также отреагировало на инцидент. «В связи с произошедшим 5 февраля сего года инцидентом в столовой гимназии произошла смена заведующей производством и повара. Прежний состав был изменен (уволен) в связи с недобросовестным отношением к исполнению должностных обязанностей», — сказано в сообщении на сайте учебного заведения.

Напомним, в последние недели СМИ буквально пестрят сообщениями как о курьезных, так и в вполне серьезных проблемах с питанием учащихся в регионах России. Самый громкий скандал случился в Ульяновском суворовском училище, где сразу у нескольких десятков воспитанников было выявлено паразитарное заболевание — эхинококкоза.

В других случаях речь шла о питании в общеобразовательных школах: в Югре дети пожаловались на переваренные макароны, а в Екатеринбурге депутат Елена Дерягина заявила, что родители учеников младших классов должны сами оплачивать питание своих детей в учебных заявлениях. В последнем случае общественность и даже однопартийцы Дерягиной выступили категорически против этой инициативы.