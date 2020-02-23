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Пациентка роддома в Псковской области пожаловалась на опарышей в супе

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Фото из личного архива девушки

Фото из личного архива девушки

Находившаяся в роддоме жительница Острова Псковской области обнаружила в супе опарышей.

По ее словам, когда в палату принесли обед, она заметила в супе что-то подозрительное и обратилась за разъяснениями к разносчице еды.

Женщина долго рассматривала суп и заключила, что это похоже на червяков. «На мой вопрос о том, как опарыши оказались в супе, она ответила, что скорее всего они из перловой крупы», — рассказала девушка корреспонденту Псковской Ленты Новостей (ПЛН).

Работница роддома пояснила, что перловку покупают в мешках, и, видимо, не уследили, когда набирали крупу для супа.

Собеседница издания также призналась, что очень расстроилась и теперь опасается, что другие опарыши могли попасть в ее организм. Она боится этого в первую очередь потому, что находится в положении. «Мне сказали, чтобы я не огорчалась, ведь я же не одна это ела, другие тоже употребляли эту еду», — поделилась девушка.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ученикам гимназии № 33 раздали на обед червивые вафли.

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