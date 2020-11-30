Американист рассказал, кто на самом деле будет главой Белого дома

В случае победы на выборах кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уйдет из большой политики в 2025 году, считает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По мнению американиста, Байден не сможет руководить государством больше одного президентского срока из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что у 78-летнего политика диагностировали два небольших перелома стопы в виде микротрещин боковой и средней клиновидных костей. К такой травме привело падение во время игры с собакой.

«Реальный сценарий правления Байдена заключается в том, что из-за своего здоровья он не сможет эффективно управлять страной, — заявил Блохин в интервью газете „Известия“. — Фактически управлять Америкой будет Камала Харрис (она станет вице-президентом в случае победы Байдена. — Прим. ridus.ru)».

Камала Харрис. © Store norske leksikon

По словам эксперта, в потенциальном президентстве Байдена прослеживается прямая аналогия с президентством Джорджа Буша-младшего. Блохин отметил, что тогда «вся власть была сконцентрирована в руках вице-президента Дика Чейни и его окружения. «По сути, Чейни руководил внешней и внутренней политикой США», — заключил американист.

Напомним, в случае своего избрания на пост главы государства Джо Байден станет самым возрастным президентом США.

Его противники и раньше говорили, что он не отличается крепким здоровьем и попросту слишком стар для поста президента. Во время предвыборной борьбы на этом прямо настаивал действующий президент Дональд Трамп, который прозвал Байдена «сонным Джо» за оговорки и рассеянность.

Однако у Байдена в команде есть молодая и энергичная вице-президент Камала Харрис, у которой есть все шансы стать реальным лидером США на ближайшие четыре года.