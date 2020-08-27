США рискуют впервые получить президента с деменцией

Никакие новые возможности и общий прогресс мировой медицины не способны творить чудеса. В том числе — в области продолжения человеческой жизни. Кандидату-демократу Джо Байдену не стоит баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. В противном случае Америка впервые в своей истории может получить главу государства с болезнью Альцгеймера, считает председатель секции геронтологии московского общества испытания природы при МГУ, врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов.

Медик отметил, что у Байдена заметно краткое нарушение памяти. Однако, чтобы точно сказать, страдает ли он деменцией, нужно провести тестирование. Для этого потребуется собрать консилиум психиатров, полиневрологов и других специалистов.

«И поскольку ему 78 лет — это календарный возраст старости, то американцы, наверное, скоро к этому придут. Возможно, Байден, как считают многие мои коллеги, станет первым президентом, у которого есть болезнь Альцгеймера. Мы не видим медицинской документации, но это очень вероятно», — цитирует ФАН слова Новоселова в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Новоселов напомнил, что с возрастом интеллект и память человека ухудшаются из-за потери примерно 3% нейронов мозга каждые десять лет. Люди теряют возможность запоминать и воспроизводить информацию.

«На основании этого принимаются решения, и поскольку США держава мирового уровня, то от поведения ее лидера многое зависит», — подчеркнул врач.

При этом поведение Байдена на публике уже выглядит неадекватным. К примеру, он позволяет себе флиртовать с девочками.

«Если старость принимает такие уродливые формы, то общество тем более должно задуматься. Юмор, шутки должны быть к месту. В старости у человека начинает меняться чувство юмора, старые люди не к месту шутят, часто ведут себя асоциально, что неприемлемо для официальных лиц. Неадекватное поведение у господина Байдена заметно, ему нужно хорошо подумать, может, ему пора отдохнуть. Это мое мнение эксперта, врача-гериатра, автора семи книг на тему геронтологии. Моя позиция — этим господам пора отдохнуть», — заявил Валерий Новоселов.