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Трамп посмеялся над Байденом, назвавшим его Джорджем

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© AP/TASS

© AP/TASS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден навлек на себя насмешки со стороны действующего главы государства после того, как перепутал его имя.

Накануне Байден два раза назвал Трампа Джорджем во время выступления на онлайн-мероприятии.

В частности, он заявил, что грядущие президентские выборы в США чрезвычайно важны, так как страну могут ожидать проблемы «в случае, если Джордж останется у власти еще четыре года».

Как сообщает Fox News, Байден, вероятно, перепутал Трампа с предыдущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим.

Нынешний американский лидер поспешил высказать свое мнение по поводу случившегося. «Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего», — написал он в Twitter. Он добавил, что американские СМИ сейчас пытаются скрыть произошедшее.

Ранее Трамп не раз обвинял Байдена в забывчивости и рассеянности. В соцсетях он частенько называл своего соперника Сонным Джо.

Как писал ridus.ru, накануне Джо Байден заявил, что среди всех стран мира наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляет Россия.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Досрочное голосование уже началось в ряде штатов.

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