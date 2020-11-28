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Мясников посоветовал, как уберечь себя от глухоты

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© drmyasnikov.ru

© drmyasnikov.ru

Популярный телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить слух.

По его словам, достаточно лишь следовать трем нехитрым правилам.

Во-первых, снижения остроты слуха можно избежать, если аккуратно пользоваться наушниками. Врач отметил, что именно использование этого устройства довольно часто приводит к ухудшению слуха.

При этом безопасных наушников не существует, поскольку вне зависимости от их технических особенностей, все они оказывают чрезвычайно большую нагрузку на барабанную перепонку. В результате слуховые рецепторы постепенно атрофируются, а слух становится все хуже и хуже, приводит ФАН слова Мясникова, сказанные им в эфире телеканала «Россия-1».

Он также рекомендовал не засовывать в уши не только наушники, но и любые другие посторонние предметы. Это касается и ватных палочек, ведь при чистке ими ушной раковины можно поспособствовать появлению в ухе серных пробок, повредить барабанную перепонку или занести инфекцию. Извлекать же застрявшее в ухе инородное тело, самому не стоит, нужно обратиться к врачу.

© Instagram.com

© Instagram.com

Кроме того, Мясников призвал не употреблять бездумно большое количество лекарств, поскольку нестероидные противовоспалительные препараты и сильные антибиотики также могут стать причиной ухудшения слуха. Принимать их можно только по предписанию врача, предупредил телеведущий.

Ранее Мясников рассказал, что о наличии опасных заболеваний могут свидетельствовать ночные кошмары. В частности, речь идет о стенокардии и опухоли головного мозга.

Он также посоветовал использовать кровать только для сна и занятий сексом.

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