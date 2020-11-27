Трамп выдвинул условие, при котором Байден попадет в Белый дом

Джозеф Байден сможет попасть в Белый дом только в том случае, если докажет, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Набранные Байденом 80 млн голосов Трамп назвал смехотворными.

«Если вы посмотрите, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки — масштабный обман на выборах», — написал в Twitter нынешний глава Белого дома.

Он добавил, что у Байдена большая проблема, которую нельзя решить.

При этом Twitter пометил пост американского президента как содержащий спорные утверждения о махинациях на выборах.

Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если большинство выборщиков отдадут свои голоса за кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, которого американские СМИ уже объявили победителем на прошедших выборах. Трамп также отметил, если выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку, потому что эти выборы — мошенничество.

По данным телеканала CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, а Трамп — лишь 232 голоса. Действующий глава государства настаивает, что выборы были сфальсифицированы, и не признает свое поражение.

Напомним, президентские выборы в США состоялись еще 3 ноября. Американская пресса объявила о победе демократа Джо Байдена, однако официально итоги голосования могут быть подведены в декабре, после того, как проголосуют выборщики от всех штатов. Заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря.

Не дожидаясь объявления официальных результатов президентских выборов в США, лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также других государств поспешили поздравить Байдена с победой.

Со своей стороны, действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах, хотя промежуточные результаты голосования складываются не в его пользу, и пообещал отстаивать свое право на второй срок через суд. Джо Байден назвал это решение Трампа безответственным, так как оно подрывает веру людей по всему миру в демократические институты.