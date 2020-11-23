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Начальнику ОМВД Дагестана предъявили обвинение по делу о терактах в Москве

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© youtube.com

© youtube.com

Полковник полиции Гази Исаев, занимающий должность начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана, задержан по делу о терактах, совершенных в 2010 году в московском метро.

Ему предъявлено обвинение в пособничестве террористам, устроившим взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».

По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»*, которому предоставлял в 2009—2010 годах информацию о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов.

«Он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта», — сообщается на сайте СК РФ.

© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

Напомним, утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали два взрывных устройства — на станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

В результате на месте погибли 36 человек — 24 на «Лубянке» и 12 на «Парке культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

По факту взрывов было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе спецопераций все организаторы были уничтожены. В 2019 году задержали последнего выжившего сообщника экстремистов.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.

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