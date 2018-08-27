ФСБ задержала бандита, причастного к терактам в московском метро
- 28 марта 2019, 12:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Дагестане сотрудники ФСБ задержали участника банды, причастной к организации взрывов на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года, сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, боевика бандгруппы Вагабова задержали в Хасавюртовском районе республики.
В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.
Собеседник агентства отметил, что бандита доставили в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии были произведены два взрыва двумя террористками-смертницами кавказского происхождения. В результате погиб 41 и были ранены 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.
Войти через социальные сети: