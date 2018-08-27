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ФСБ задержала бандита, причастного к терактам в московском метро

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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали участника банды, причастной к организации взрывов на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте 2010 года, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, боевика бандгруппы Вагабова задержали в Хасавюртовском районе республики.

В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.

Собеседник агентства отметил, что бандита доставили в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии были произведены два взрыва двумя террористками-смертницами кавказского происхождения. В результате погиб 41 и были ранены 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

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