Со дня терактов на Сокольнической ветке московского метро прошло 10 лет

Десять лет прошло с того трагического дня, когда 29 марта 2010 года в московском метро с разницей в 45 минут прогремели два взрыва.

В вагонах поездов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» две террористки-смертницы привели в действие взрывчатку.

Взрывы раздались в 07.57 на «Лубянке», а в 08.36 — на «Парке культуры». В результате на месте погибли 36 человек, из них 24 на «Лубянке» и 12 на «Парке культуры».

В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

По факту взрывов было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе спецопераций все организаторы были уничтожены. В 2019 году задержали последнего выжившего сообщника экстремистов.