Эксперт: выборы президента США ждут своего Марка Твена

Выборы президента США получились настолько скандальными, что достойны отражения в художественном романе. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко.

«Президентская избирательная кампания в США ждет, наверное, своего писателя, наподобие Марка Твена, который даст яркую картину того, в каком кризисе оказалась американские общество и государство в начале нынешнего века. Более чем за двухсотлетнюю историю избирательной системы США подобных скандалов, такого количества нарушений на выборах я не припомню», — заявил Розенко.

По мнению эксперта, главными характеристиками американской электоральной действительности последних месяцев являются крайняя раздробленность общества, агрессия, враждебность, неуважение к закону и цензура.

«Хлынула волна злоупотреблений, система выборов фактически переносится в судебную плоскость. Выяснилось, что никакого общественного контроля на выборах в США не существует. Долгие годы всему миру внушались идеи американской демократии и свободы, их ценностей и принципов. Оказалось, а король-то голый», — подчеркнул наш собеседник.

При этом США и впредь будут насаждать «ценности демократии» по всему миру, добавил Станислав Розенко.

Поэтому нашей стране нужно быть готовой противостоять любому вмешательству извне. Стоит ожидать это вмешательство и на российских выборах будущего года. Снова тот же «Голос» будет высасывать нарушения из пальца. Политическая зависимость этой организации-фантома и подобных псевдоэкспертов очевидна. Они дружно сникли, когда настала пора давать объективную оценку происходящему в США, — заключил директор юридического института Югорского государственного университета.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американская пресса объявила о победе демократа Джо Байдена, однако официально итоги голосования могут быть подведены в конце ноября или даже в декабре.

Не дожидаясь объявления официальных результатов президентских выборов в США, лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также других государств поспешили поздравить Байдена с победой.

Со своей стороны, действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах, хотя промежуточные результаты голосования складываются не в его пользу, и пообещал отстаивать свое право на второй срок через суд. Джо Байден назвал это решение Трампа безответственным, так как оно подрывает веру людей по всему миру в демократические институты.