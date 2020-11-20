Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве 21-23 ноября

В ближайшие три дня в столице будут отмечаться резкие скачки атмосферного давления.

В субботу, 21 ноября, оно поднимется на 5−7 единиц выше нормы и достигнет 756 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 ноября, атмосферное давление упадет до 751 мм рт. ст.

Его падение продолжится, и к понедельнику, 23 ноября, атмосферное давление понизится до 740−742 мм рт. ст., сообщается на сайте Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, субботний день выдастся в Москве облачным, местами пройдет снег. Столбики термометров покажут от -1 до +1 градусов.

© Андрей Васильев/ТАСС

В воскресенье в московском регионе потеплеет до +1, а в ночь на понедельник вновь пойдет снег. В результате на дорогах образуется гололедица, которая продержится в течение суток.

Воздух прогреется в первый день недели до 1 — 3 градусов тепла, говорится в сообщении.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице ожидается комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами. По его словам, 20 ноября, выпадет 2−3 см снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова вырастет до 5−6 см.

Ранее Тишковец пообещал москвичам, что солнечных дней в ноябре намечается в столице значительно больше обычного.

