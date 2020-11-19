Начало зимы в Москве будет мягким и комфортным

В столице ожидается комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 20 ноября, выпадет 2−3 см снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова вырастет до 5−6 см.

Он также отметил, что последняя неделя ноября, несмотря на небольшое потепление, будет отмечена осадками в виде снега. В результате высота снежного покрова может составить в Москве 5−10 см, на востоке Подмосковья — до 10−15 см, а на юге — местами до 15−20 см.

«По всей видимости, процесс становления снежного покрова будет уже необратимым», — сказал синоптик в интервью РБК.

Согласно его прогнозу, декабрь в столице ожидается теплее положенного на 2−3 градуса при норме -3,5 днем и -8,6 ночью. При этом количество осадков будет соответствовать норме.

Как писал ранее ridus.ru, ледяной дождь, прошедший в Москве и Подмосковье в ночь с 18 на 19 ноября, вызвал обледенение тротуаров и автомагистралей. В Сети появились видеозаписи, на которых прохожие крайне медленно и осторожно, боясь поскользнуться, бредут по улицам.

Тем не менее утром 19 ноября десятки людей обратились в больницы и травмпункты Москвы с переломами различного характера.

Ледяной дождь вызвал также отмену и задержку в общей сложности 27 авиарейсов в московских аэропортах. А поздним вечером 18 ноября на замерзших столичных дорогах произошла первая крупная авария — четыре грузовика и легковое авто столкнулись на Калужском шоссе.

В Москве действует желтый уровень опасности, коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, однако синоптики утверждают, что к утру 20 ноября ледяная корка на столичном асфальте наконец растает.