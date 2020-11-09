Синоптик пообещал москвичам солнечный ноябрь

Солнечных дней в ноябре намечается в столице значительно больше обычного, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, как правило, в ноябре, декабре и январе в Москве бывает только один ясный день в месяц.

Все остальное — облачные с возможными прояснениями или пасмурные дни, когда небо закрыто 10-балльной сплошной облачностью.

«Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Он отметил, что на этой неделе ежедневно, до субботы включительно, за исключением вторника, время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. Особенно это проявится во второй половине недели.

«Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки, — уточнил синоптик в интервью агентству. — У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз».

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Тишковец также рассказал о том, что период бесснежья закончится в Москве в 20-х числах ноября. Он добавил, что температурный фон в последней декаде текущего месяца будет холодный, близкий к своей климатической норме.

Синоптик подчеркнул, что наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату.

Ранее сообщалось, что первые заморозки в Москве нынешней осенью были отмечены 9 ноября. Они наступили в самые поздние сроки за всю историю наблюдений.

Накануне стало известно, что 8 ноября был установлен температурный рекорд.